Как составить продающее резюме
1-й сезон
3-я серия

Как составить продающее резюме (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2017, Как составить продающее резюме. Серия 3
Образовательные, Образовательные12+

О сериале

Автор курса: Алена Владимирская — руководитель проекта «Антирабство» и главный рекрутер рунета.
Благодаря этому курсу вы узнаете, как правильно составить резюме, написать сопроводительное письмо и подготовить портфолио, чтобы вас заметили и пригласили на собеседование.

Страна
Россия
Жанр
Образовательные
Качество
SD
Время
4 мин / 00:04

