WinkСериалыКак составить продающее резюме (2019)1-й сезонВведение в курс
Как составить продающее резюме (2019) (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2019, Введение в курс
12+
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Сюжет
Хотите устроиться в престижную компанию? Или ищете первую работу? На этом курсе вы узнаете, как правильно составить резюме, написать сопроводительное письмо и как поступать в нестандартных ситуациях, чтобы вас заметили и пригласили на собеседование.
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