Как составить продающее резюме (2019) (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Хотите устроиться в престижную компанию? Или ищете первую работу? На этом курсе вы узнаете, как правильно составить резюме, написать сопроводительное письмо и как поступать в нестандартных ситуациях, чтобы вас заметили и пригласили на собеседование.



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