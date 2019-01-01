WinkСериалыКак составить продающее резюме (2019)1-й сезонРазбор 5 сложных кейсов
Как составить продающее резюме (2019) (сериал, 2019) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
2019, Разбор 5 сложных кейсов
12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Хотите устроиться в престижную компанию? Или ищете первую работу? На этом курсе вы узнаете, как правильно составить резюме, написать сопроводительное письмо и как поступать в нестандартных ситуациях, чтобы вас заметили и пригласили на собеседование.
Сериал Разбор 5 сложных кейсов 1 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.