Разбор 5 сложных кейсов
Wink
Сериалы
Как составить продающее резюме (2019)
1-й сезон
Разбор 5 сложных кейсов

Как составить продающее резюме (2019) (сериал, 2019) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

2019, Разбор 5 сложных кейсов
12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Хотите устроиться в престижную компанию? Или ищете первую работу? На этом курсе вы узнаете, как правильно составить резюме, написать сопроводительное письмо и как поступать в нестандартных ситуациях, чтобы вас заметили и пригласили на собеседование.

Сериал Разбор 5 сложных кейсов 1 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Время
4 мин / 00:04

Рейтинг