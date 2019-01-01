Оформление резюме
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Как составить продающее резюме (2019)
1-й сезон
Оформление резюме

Как составить продающее резюме (2019) (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2019, Оформление резюме
12+

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Сюжет

Хотите устроиться в престижную компанию? Или ищете первую работу? На этом курсе вы узнаете, как правильно составить резюме, написать сопроводительное письмо и как поступать в нестандартных ситуациях, чтобы вас заметили и пригласили на собеседование.

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Информация

Страна
Россия

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