WinkСериалыКак составить продающее резюме (2019)1-й сезонОбразование и дополнительная информация
Как составить продающее резюме (2019) (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
2019, Образование и дополнительная информация
12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Хотите устроиться в престижную компанию? Или ищете первую работу? На этом курсе вы узнаете, как правильно составить резюме, написать сопроводительное письмо и как поступать в нестандартных ситуациях, чтобы вас заметили и пригласили на собеседование.
Сериал О�бразование и дополнительная информация 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.