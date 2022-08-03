Wink
Сериалы
Как сказал Джим
7-й сезон
18-я серия

Как сказал Джим (сериал, 2008) сезон 7 серия 18 смотреть онлайн

2008, According to Jim
Комедия12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Джим и Шерил — образцовая американская семья. Они живут в милом доме с двумя дочками и маленьким сыном. Джим, Шерил и дети счастливы вместе, за исключением тех маленьких стычек, мелочных ссор и разбирательств, которые случаются в каждой семье.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Как сказал Джим»