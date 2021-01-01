Bonn Factory (сериал, 2021) сезон 1 серия 4539 смотреть онлайн

Как сделать Топор Кратоса - Левиафан из God of War своими руками
Bonn Factory
1-й сезон
4539-я серия

Bonn Factory (сериал, 2021) сезон 1 серия 4539

7.32021, Как сделать Топор Кратоса - Левиафан из God of War своими руками
О сериале

Bonn- создание уникальных вещей из металла. От эскиза до готового продукта. От сценария до готового фильма. Команда Bonn Factory сейчас состоит из одного молодого и амбициозного человека- меня. Я трачу все доступные мне ресурсы на развитие своего дела.

