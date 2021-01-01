WinkДетямЮлия Высоцкая1-й сезонКак сделать легкий дневной макияж. Звездная косметичка | Заметки от Юлии Высоцкой
Юлия Высоцкая (сериал, 2021) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
7.32021, Как сделать легкий дневной макияж. Звездная косметичка | Заметки от Юлии Высоцкой
Блоги12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Юлия Высоцкая — заслуженная артистка Российской Федерации, телеведущая, создатель сети кулинарных студий и автор более 20 книг по кулинарии. Придумала современную домашнюю кухню, основанную на локальных продуктах, соединив русские кулинарные традиции с кухней других стран. На канале Юлии Высоцкой вы найдете множество интересных и простых рецептов, яркое кулинарное шоу #сладкоесолeное, а также секреты красоты и правильного питания, увлекательные путешествия и разговоры обо всем в проекте «Мне это нравится!».
Сериал Как сделать легкий дневной макияж 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.