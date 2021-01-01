Доктор Демченко (сериал, 2021) сезон 1 серия 117 смотреть онлайн

Как с помощью стелек избавиться от болей в ногах и спине | Доктор Демченко
7.72021, Как с помощью стелек избавиться от болей в ногах и спине | Доктор Демченко
Эта серия пока недоступна

Доктор Владимир Сергеевич Демченко Очные консультации в Москве. Клиника "Динамика" - Спортивный врач, мануальный терапевт. - Действующий член Русской Остеопатической Ассоциации - Сертифицированный практик концепции Mulligan, Мейтленд, Маккензи. - Подиатор. (член лиги развитии подиатрии) - Мануальный терапевт ПХК ЦСКА - Главный врач Беговой школы ILR - Основатель клиники спортивной реабилитации "Динамика"

