5 класс. Природоведение (сериал, 2020) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн

Эта серия пока недоступна

О сериале

Жизнь. В этом слове заключена великая мудрость и тайна. Что такое жизнь? С чего она зародилась и почему именно на Земле? Каковы основные этапы развития жизни? Вот основные вопросы, на которые даст ответы урок.

Жанр
Образовательные
Время
10 мин / 00:10

Рейтинг