Как работает литература (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Когда форма становится содержанием
Как работает литература
Когда форма становится содержанием

2018, Когда форма становится содержанием
Документальный12+

О сериале

Лекции Александра Жолковского, в которых литературоведение становится точной наукой и раскрываются секреты Пушкина, Пастернака, Мандельштама, Толстого, Чехова — и художественного творчества вообще

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
11 мин / 00:11

