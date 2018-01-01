Как писатель может выразить всё одним словом
Wink
Детям
Как работает литература
1-й сезон
Как писатель может выразить всё одним словом

Как работает литература (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2018, Как писатель может выразить всё одним словом
Документальные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Лекции Александра Жолковского, в которых литературоведение становится точной наукой и раскрываются секреты Пушкина, Пастернака, Мандельштама, Толстого, Чехова — и художественного творчества вообще

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