Как работает литература (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Лекции Александра Жолковского, в которых литературоведение становится точной наукой и раскрываются секреты Пушкина, Пастернака, Мандельштама, Толстого, Чехова — и художественного творчества вообще



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