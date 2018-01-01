Как пройти собеседование. Серия 6
Wink
Детям
Как пройти собеседование
1-й сезон
6-я серия

Как пройти собеседование (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2018, Как пройти собеседование. Серия 6
Образовательные, Образовательные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Автор курса: Марина Хадина — руководитель карьерного направления HeadHunter. Собеседование — один из важнейших этапов трудоустройства. Умение правильно себя позиционировать и быть готовым ответить на любые вопросы рекрутера, несомненно, будет полезным как начинающим специалистам, так и топ-менеджерам крупных компаний.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Образовательные

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