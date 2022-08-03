КАК ПРИНЯТЬ СЕБЯ И СВОЕ ТЕЛО? Сравнение и конкуренция
Wink
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tanyarybakova
1-й сезон
КАК ПРИНЯТЬ СЕБЯ И СВОЕ ТЕЛО? Сравнение и конкуренция

tanyarybakova (сериал, 2021) сезон 1 серия 189 смотреть онлайн

6.62021, КАК ПРИНЯТЬ СЕБЯ И СВОЕ ТЕЛО? Сравнение и конкуренция
Блог18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Меня зовут Таня и мне удалось похудеть на 55 кг! Теперь я делюсь своим опытом и знаниями с другими людьми, для которых проблема лишнего веса еще не решена. Я уже давно помогаю людям менять себя и свое тело в лучшую сторону - теперь и в видео-формате!

Жанр
Блог
Время
5 мин / 00:05

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