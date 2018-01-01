Как принимать решения в команде (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Как принимать решения в команде. Серия 3
Образовательные, Образовательные12+

О сериале

Автор курса: Ангелина Шам — профессиональный бизнес-тренер, консультант по управлению, коуч Международной Федерации Коучинга – ICF.
Процесс принятия решения в компании, как правило, отнимает много времени и вызывает негативные эмоции у сотрудников, а нововведения внедряются с большим трудом — вот почему важных договоренностей нужно достигать вместе с командой, а не спускать указания сверху. Этот курс поможет руководителям компаний, лидерам групп и менеджерам проектов выстроить продуктивную командную работу.

Страна
Россия
Жанр
Образовательные
Качество
SD
Время
8 мин / 00:08

Рейтинг