Как принимать решения в команде (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Автор курса: Ангелина Шам — профессиональный бизнес-тренер, консультант по управлению, коуч Международной Федерации Коучинга – ICF.

Процесс принятия решения в компании, как правило, отнимает много времени и вызывает негативные эмоции у сотрудников, а нововведения внедряются с большим трудом — вот почему важных договоренностей нужно достигать вместе с командой, а не спускать указания сверху. Этот курс поможет руководителям компаний, лидерам групп и менеджерам проектов выстроить продуктивную командную работу.

