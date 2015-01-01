Как построить... что угодно (сериал, 2015) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Как построить... что угодно. Серия 10
Как построить... что угодно
1-й сезон
10-я серия

2015, How To Build...Everything
Документальный12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Эта новая захватывающая научная программа шаг за шагом рассказывает, как сконструировать самые удивительные вещи в мире своими руками. Это руководство по самостоятельной постройке величайших изобретений человечества. Узнайте, как сделать монстр-трак, небоскреб, супербайк.

Страна
США
Жанр
Документальный
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг