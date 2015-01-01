«Утро стрелецкой казни» Василия Сурикова
Wink
Детям
Как понимать живопись XIX века
1-й сезон
«Утро стрелецкой казни» Василия Сурикова

Как понимать живопись XIX века (сериал, 2015) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2015, «Утро стрелецкой казни» Василия Сурикова
Документальный12+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Илья Доронченков о том, как восемь художников-революционеров осмысляли историю и современность

Сериал «Утро стрелецкой казни» Василия Сурикова 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
15 мин / 00:15

Рейтинг