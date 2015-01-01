«Свобода, ведущая народ» Эжена Делакруа
Wink
Детям
Как понимать живопись XIX века
1-й сезон
«Свобода, ведущая народ» Эжена Делакруа

Как понимать живопись XIX века (сериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2015, «Свобода, ведущая народ» Эжена Делакруа
Документальный12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Илья Доронченков о том, как восемь художников-революционеров осмысляли историю и современность

Сериал «Свобода, ведущая народ» Эжена Делакруа 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
16 мин / 00:16

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