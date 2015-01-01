WinkДетямКак понимать живопись XIX века1-й сезон«Свобода, ведущая народ» Эжена Делакруа
Как понимать живопись XIX века (сериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2015, «Свобода, ведущая народ» Эжена Делакруа
Документальный12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Илья Доронченков о том, как восемь художников-революционеров осмысляли историю и современность
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