Как подготовиться к публичному выступлению (сериал, 2018) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
2018, Как подготовиться к публичному выступлению. Серия 10
Бизнес, Продажи12+
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Сюжет
Автор курса: Елена Лымарь — международный бизнес-тренер, член экспертного совета Бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ HSE Startup.
Специалистам любого уровня рано или поздно приходится выступать перед аудиторией. Елена Лымарь расскажет, как правильно подготовиться к публичному выступлению и побо�роть страхи. Вы узнаете, какие инструменты вербального и невербального общения помогут говорить убедительно и управлять вниманием аудитории.
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