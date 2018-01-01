Как подготовиться к публичному выступлению (сериал, 2018) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Сюжет

Автор курса: Елена Лымарь — международный бизнес-тренер, член экспертного совета Бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ HSE Startup.

Специалистам любого уровня рано или поздно приходится выступать перед аудиторией. Елена Лымарь расскажет, как правильно подготовиться к публичному выступлению и побо�роть страхи. Вы узнаете, какие инструменты вербального и невербального общения помогут говорить убедительно и управлять вниманием аудитории.



Сериал Как подготовиться к публичному выступлению 1 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.