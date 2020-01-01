WinkДетямКак по-новому читать любимые книги1-й сезонВальтер Скотт. «Айвенго»
Как по-новому читать любимые книги (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2020, Вальтер Скотт. «Айвенго»
Документальные12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
9 видеолекций о 9 книгах, которые многие любят с детства и знают почти наизусть, а также тесты на знание «Шерлока Холмса» и «Трех мушкетеров», определитель сестер Бронте и игра в признания
Сериал Вальтер Скотт 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.