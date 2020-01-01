Вальтер Скотт. «Айвенго»
Wink
Детям
Как по-новому читать любимые книги
1-й сезон
Вальтер Скотт. «Айвенго»

Как по-новому читать любимые книги (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2020, Вальтер Скотт. «Айвенго»
Документальные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

9 видеолекций о 9 книгах, которые многие любят с детства и знают почти наизусть, а также тесты на знание «Шерлока Холмса» и «Трех мушкетеров», определитель сестер Бронте и игра в признания

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