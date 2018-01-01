Как писать продающие тексты: свод правил для копирайтера (сериал, 2018) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
О сериале
Автор курса: Катерина Ерошина — руководитель компании «Протекст».
В программу онлайн-обучения включены актуальные вопросы, которые будут полезны для начинающих авторов, специалистов в области рерайтинга, SEO-копирайта, редакторов и аккаунт-менеджеров. Спикер курса копирайтинга делает акцент на приемах монетизации сайта благодаря насыщению ресурса полезной, интересной, структурированной и доступно изложенной информацией.
