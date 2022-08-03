Как мы изобрели мир (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2012, How We Invented the World
Документальный12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Этот сериал не только знакомит с историей знаковых изобретений прошлого века, но и рассказывает о последних достижениях в области технологий будущего. Не так давно сотовые телефоны и «черные ящики» казались фантастикой. А сегодня ученые рассуждают о пистолетах, проверяющих ДНК перед выстрелом, о прозрачных самолетах, летающих без жидкого топлива… Добро пожаловать в будущее!
СтранаВеликобритания
ЖанрДокументальный
Время44 мин / 00:44
Рейтинг
7.8 IMDb