Как мы изобрели мир (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Этот сериал не только знакомит с историей знаковых изобретений прошлого века, но и рассказывает о последних достижениях в области технологий будущего. Не так давно сотовые телефоны и «черные ящики» казались фантастикой. А сегодня ученые рассуждают о пистолетах, проверяющих ДНК перед выстрелом, о прозрачных самолетах, летающих без жидкого топлива… Добро пожаловать в будущее!

