Как мы изобрели мир. Сезон 1. Серия 2
Wink
Детям
Как мы изобрели мир
1-й сезон
2-я серия

Как мы изобрели мир (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2012, How We Invented the World
Документальный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Этот сериал не только знакомит с историей знаковых изобретений прошлого века, но и рассказывает о последних достижениях в области технологий будущего. Не так давно сотовые телефоны и «черные ящики» казались фантастикой. А сегодня ученые рассуждают о пистолетах, проверяющих ДНК перед выстрелом, о прозрачных самолетах, летающих без жидкого топлива… Добро пожаловать в будущее!

Страна
Великобритания
Жанр
Документальный
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.8 IMDb