Детям
Как Казаки...
1-й сезон
4-я серия

Как Казаки... (сериал, 1973) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

1973, Как Казаки...Сезон 1. Как казаки соль покупали
Советские мультфильмы6+

О сериале

В этой серии казаки помогают чумакам довезти соль до базара, отбиваясь от степных разбойников под предводительством Злого Пана. Почти вся серия представляет собой энергичную погоню, в которой казаки уходят от разбойников.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы
Качество
SD
Время
9 мин / 00:09

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.4 IMDb