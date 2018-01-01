WinkДетямКак Казаки...1-й сезон4-я серия
Как Казаки... (сериал, 1973) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
1973, Как Казаки...Сезон 1. Как казаки соль покупали
Советские мультфильмы6+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В этой серии казаки помогают чумакам довезти соль до базара, отбиваясь от степных разбойников под предводительством Злого Пана. Почти вся серия представляет собой энергичную погоню, в которой казаки уходят от разбойников.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы
КачествоSD
Время9 мин / 00:09
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.4 IMDb