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Как Казаки...
1-й сезон
5-я серия

Как Казаки... (сериал, 1978) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

1978, Как Казаки...Сезон 1. Как казаки олимпийцами стали
Советские мультфильмы6+

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О сериале

События этой серии связаны с древнегреческой мифологией. Бог Зевс хочет остановить войны между греками и учреждает Олимпийские игры. Марс, бог войны, намерен сорвать их проведение. Но ему придется волей-неволей вступить в спортивное состязание с казаками, занявшими сторону олимпийцев.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы
Качество
SD
Время
17 мин / 00:17

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.4 IMDb