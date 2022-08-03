WinkДетямКак Казаки...1-й сезон5-я серия
Как Казаки... (сериал, 1978) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
1978, Как Казаки...Сезон 1. Как казаки олимпийцами стали
Советские мультфильмы6+
Эта серия пока недоступна
О сериале
События этой серии связаны с древнегреческой мифологией. Бог Зевс хочет остановить войны между греками и учреждает Олимпийские игры. Марс, бог войны, намерен сорвать их проведение. Но ему придется волей-неволей вступить в спортивное состязание с казаками, занявшими сторону олимпийцев.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы
КачествоSD
Время17 мин / 00:17
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.4 IMDb