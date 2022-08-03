События этой серии связаны с древнегреческой мифологией. Бог Зевс хочет остановить войны между греками и учреждает Олимпийские игры. Марс, бог войны, намерен сорвать их проведение. Но ему придется волей-неволей вступить в спортивное состязание с казаками, занявшими сторону олимпийцев.

