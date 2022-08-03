Как избежать наказания за убийство (сериал, 2019) сезон 6 серия 8 смотреть онлайн

Как избежать наказания за убийство. Сезон 6. Серия 8
Сериалы
Как избежать наказания за убийство
6-й сезон
8-я серия
9.52019, How to Get Away with Murder
Детектив, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Профессор Эннализ Китинг – блестящий адвокат. Она преподает у студентов дисциплину под названием: «Как избежать наказания за убийство». Но те даже не подозревают, что в скором времени им придется применить свои знания в этой области в реальной жизни…

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb

