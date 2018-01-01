Как избежать наказания за убийство. Сезон 5. Серия 2
Wink
Сериалы
Как избежать наказания за убийство
5-й сезон
2-я серия
9.52018, How to Get Away with Murder
Детективы, Триллеры18+

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Как избежать наказания за убийство (сериал, 2018) сезон 5 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Профессор Эннализ Китинг – блестящий адвокат. Она преподает у студентов дисциплину под названием: «Как избежать наказания за убийство». Но те даже не подозревают, что в скором времени им придется применить свои знания в этой области в реальной жизни…

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Как избежать наказания за убийство»