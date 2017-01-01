Как избежать наказания за убийство. Сезон 4. Серия 6
Wink
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Как избежать наказания за убийство
4-й сезон
6-я серия
9.52017, How to Get Away with Murder
Детективы, Криминал18+

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Как избежать наказания за убийство (сериал, 2017) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Профессор Эннализ Китинг – блестящий адвокат. Она преподает у студентов дисциплину под названием: «Как избежать наказания за убийство». Но те даже не подозревают, что в скором времени им придется применить свои знания в этой области в реальной жизни…

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Как избежать наказания за убийство»