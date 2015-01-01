Как избежать наказания за убийство (сериал, 2015) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Профессор Эннализ Китинг – блестящий адвокат. Она преподает у студентов дисциплину под названием: «Как избежать наказания за убийство». Но те даже не подозревают, что в скором времени им придется применить свои знания в этой области в реальной жизни…



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