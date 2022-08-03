Wink
Сериалы
Как избежать наказания за убийство
1-й сезон
12-я серия

Как избежать наказания за убийство (сериал, 2014) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

2014, How to Get Away with Murder
Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Профессор Эннализ Китинг — блестящий адвокат. Она преподает у студентов дисциплину под названием: «Как избежать наказания за убийство». Но те даже не подозревают, что в скором времени им придется применить свои знания в этой области в реальной жизни…

Страна
США
Жанр
Детектив
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Как избежать наказания за убийство»