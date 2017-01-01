WinkДетямКак это устроено?25-й сезон8-я серия
Как это устроено? (сериал, 2017) сезон 25 серия 8 смотреть онлайн
2017, How It's Made
Документальные12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Мы расскажем вам о тонкостях производства самых разных вещей. Как делают плетеные скульптуры и обжарочные аппараты для кофейных зeрен и многое другое?
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Информация
СтранаКанада
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.8 IMDb