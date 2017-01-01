Как это устроено? Сезон 25. Серия 3
Как это устроено? (сериал, 2017) сезон 25 серия 3 смотреть онлайн

2017, How It's Made
Документальный12+

Мы расскажем вам о тонкостях производства самых разных вещей. Как делают плетеные скульптуры и обжарочные аппараты для кофейных зeрен и многое другое?

Сериал Как это устроено? Сезон 25 25 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Канада
Жанр
Документальный
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.8 IMDb