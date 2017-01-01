Как это устроено? (сериал, 2017) сезон 25 серия 17 смотреть онлайн

WinkДетямКак это устроено?25-й сезон17-я серия
2017, How It's Made
Документальный12+
Мы расскажем вам о тонкостях производства самых разных вещей. Как делают плетеные скульптуры и обжарочные аппараты для кофейных зeрен и многое другое?
СтранаКанада
ЖанрДокументальный
Время22 мин / 00:22
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.8 IMDb