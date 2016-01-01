Как это устроено: Автомобили мечты (сериал, 2016) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

Простой взгляд на сложные конструкции в автомобилестроении! Только самые лучшие модели всех машин разных времен попадают в этот проект, а находчивый ведущий рассказывает об их создании и современном использовании! Вас ждут Мазерати, Порше, Мерседесы и многие другие автомобили, о которых мечтает, пожалуй, каждый!



Сериал Как это устроено: Автомобили мечты 3 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.