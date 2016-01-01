Как это устроено: Автомобили мечты (сериал, 2016) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн
2016, How It's Made: Dream Cars
Документальный12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Простой взгляд на сложные конструкции в автомобилестроении! Только самые лучшие модели всех машин разных времен попадают в этот проект, а находчивый ведущий рассказывает об их создании и современном использовании! Вас ждут Мазерати, Порше, Мерседесы и многие другие автомобили, о которых мечтает, пожалуй, каждый!
СтранаКанада
ЖанрДокументальный
Время21 мин / 00:21
Рейтинг
7.5 IMDb