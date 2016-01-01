Как это устроено: Автомобили мечты. Сезон 3. Серия 5
Как это устроено: Автомобили мечты
3-й сезон
5-я серия

Как это устроено: Автомобили мечты (сериал, 2016) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

2016, How It's Made: Dream Cars
Документальный12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Простой взгляд на сложные конструкции в автомобилестроении! Только самые лучшие модели всех машин разных времен попадают в этот проект, а находчивый ведущий рассказывает об их создании и современном использовании! Вас ждут Мазерати, Порше, Мерседесы и многие другие автомобили, о которых мечтает, пожалуй, каждый!

Страна
Канада
Жанр
Документальный
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.5 IMDb