Как это устроено: Автомобили мечты (сериал, 2016) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн
2016, How It's Made: Dream Cars
Документальные12+
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О сериале
Простой взгляд на сложные конструкции в автомобилестроении! Только самые лучшие модели всех машин разных времен попадают в этот проект, а находчивый ведущий рассказывает об их создании и современном использовании! Вас ждут Мазерати, Порше, Мерседесы и многие другие автомобили, о которых мечт�ает, пожалуй, каждый!
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СтранаКанада
ЖанрДокументальные
Время22 мин / 00:22
Рейтинг
7.5 IMDb