Как это устроено: Автомобили мечты. Сезон 3. Серия 1
Wink
Детям
Как это устроено: Автомобили мечты
3-й сезон
1-я серия

Как это устроено: Автомобили мечты (сериал, 2016) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

2016, How It's Made: Dream Cars
Документальные12+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Простой взгляд на сложные конструкции в автомобилестроении! Только самые лучшие модели всех машин разных времен попадают в этот проект, а находчивый ведущий рассказывает об их создании и современном использовании! Вас ждут Мазерати, Порше, Мерседесы и многие другие автомобили, о которых мечтает, пожалуй, каждый!

Сериал Как это устроено: Автомобили мечты 3 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Канада
Жанр
Документальные
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.5 IMDb