Как это сделано? Сезон 14. Серия 1
Wink
Детям
Как это сделано?
14-й сезон
1-я серия

Как это сделано? (сериал, 2016) сезон 14 серия 1 смотреть онлайн

2016, How Do They Do It?
Документальный12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Каждая вещь, существующая в мире, имеет свой особый состав, свойства и особенности, но многие люди даже не задумываются об этом. Зрителям предстоит узнать необычные факты об обычных вещах, а также для них откроются удивительные свойства и возможности применения этих вещей.

Страна
Сингапур, Великобритания, Канада
Жанр
Документальный
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.4 IMDb