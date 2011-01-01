Как это делается в Америке (сериал, 2011) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

Cериал о двух молодых бизнесменах, Кэме и Бене, стремящихся к американской мечте. Они разбираются в модных шмотках, ходят по стильным тусовкам, но сами не нашли себя в жизни. Они перебиваются тем, что перепродают всякие эксклюзивные шмотки.



Сериал Как это делается в Америке 2 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.