Как это делается в Америке. Сезон 1. Серия 6
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Как это делается в Америке
1-й сезон
6-я серия

Как это делается в Америке (сериал, 2010) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

7.92010, How to Make It in America
Драмы, Комедии18+

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Сюжет

Cериал о двух молодых бизнесменах, Кэме и Бене, стремящихся к американской мечте. Они разбираются в модных шмотках, ходят по стильным тусовкам, но сами не нашли себя в жизни. Они перебиваются тем, что перепродают всякие эксклюзивные шмотки.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Как это делается в Америке»