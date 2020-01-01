Подведение итогов курса
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Как достигать результатов
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Подведение итогов курса

Как достигать результатов (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2020, Подведение итогов курса
12+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Этот курс будет полезен руководителям и всем тем, кому следующие состояния знакомы не понаслышке: — стресс из-за нехватки времени — постоянное ощущение дедлайна — слабая организация рабочих и личных процессов — недовольство результатами — отсутствие методов для организации работы в команде.

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Страна
Россия
Время
1 мин / 00:01

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