Как достигать результатов (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Этот курс будет полезен руководителям и всем тем, кому следующие состояния знакомы не понаслышке: — стресс из-за нехватки времени — постоянное ощущение дедлайна — слабая организация рабочих и личных процессов — недовольство результатами — отсутствие методов для организации работы в ком�анде.



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