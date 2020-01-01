OKR: современный подход к личной и командной эффективности
Wink
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Как достигать результатов
1-й сезон
OKR: современный подход к личной и командной эффективности

Как достигать результатов (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2020, OKR: современный подход к личной и командной эффективности
12+

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О сериале

Этот курс будет полезен руководителям и всем тем, кому следующие состояния знакомы не понаслышке: — стресс из-за нехватки времени — постоянное ощущение дедлайна — слабая организация рабочих и личных процессов — недовольство результатами — отсутствие методов для организации работы в команде.

Сериал OKR: современный подход к личной и командной эффективности 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Время
18 мин / 00:18

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