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Как достигать результатов (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2020, Кейсы и разбор моделей тайм-менеджмента
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О сериале
Этот курс будет полезен руководителям и всем тем, кому следующие состояния знакомы не понаслышке: — стресс из-за нехватки времени — постоянное ощущение дедлайна — слабая организация рабочих и личных процессов — недовольство результатами — отсутствие методов для организации работы в ком�анде.
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