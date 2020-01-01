8 класс. Биология (сериал, 2020) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

В ходе этого урока мы ознакомимся с нашими органами чувств. Они выполняют необычайно интересную функцию, так как без них мы не знали бы, что происходит вокруг нас. А также мы ознакомимся с общими принципами функционирования органов чувств человека.





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