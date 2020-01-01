Как действуют органы чувств и анализаторы
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Детям
8 класс. Биология
Органы чувств. Анализаторы
Как действуют органы чувств и анализаторы

8 класс. Биология (сериал, 2020) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

6.62020, Как действуют органы чувств и анализаторы
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

Общий обзор организма человекаНервная и эндокринная системыОрганы чувств. АнализаторыОпорно-двигательная системаКровь и кровообращениеДыхательная системаПищеварительная системаОбмен веществ и энергии. Мочевыделительная система. КожаПоведение и психикаИндивидуальное развитие организма

Сюжет

В ходе этого урока мы ознакомимся с нашими органами чувств. Они выполняют необычайно интересную функцию, так как без них мы не знали бы, что происходит вокруг нас. А также мы ознакомимся с общими принципами функционирования органов чувств человека.

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