WinkДетям8 класс. БиологияОрганы чувств. АнализаторыКак действуют органы чувств и анализаторы
8 класс. Биология (сериал, 2020) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн
6.62020, Как действуют органы чувств и анализаторы
Образовательные0+
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Сюжет
В ходе этого урока мы ознакомимся с нашими органами чувств. Они выполняют необычайно интересную функцию, так как без них мы не знали бы, что происходит вокруг нас. А также мы ознакомимся с общими принципами функционирования органов чувств человека.
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