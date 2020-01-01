WinkДетям5 класс. ПриродоведениеЧеловек на ЗемлеКак человек появился на Земле
5 класс. Природоведение (сериал, 2020) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн
6.32020, Как человек появился на Земле
Образовательные0+
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Сюжет
Вам интересно узнать, как человек появился на Земле? Какие факторы повлияли на его появление и распространение? Какой образ жизни вели первобытные люди? Ответы на эти вопросы изложены в уроке.
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