Как человек появился на Земле
Wink
Детям
5 класс. Природоведение
Человек на Земле
Как человек появился на Земле

5 класс. Природоведение (сериал, 2020) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

6.32020, Как человек появился на Земле
Образовательные0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Вам интересно узнать, как человек появился на Земле? Какие факторы повлияли на его появление и распространение? Какой образ жизни вели первобытные люди? Ответы на эти вопросы изложены в уроке.

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