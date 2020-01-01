Кафе Баттербин (мультсериал, 2020) сезон 2 серия 217 смотреть онлайн

Добро пожаловать в чудесный Падлбрук, где живет добрая фея Баттербин и ее верные друзья Поппи, Дэззл, Джаспер и Крикет. Вместе они открывают чудесную пекарню, которая становится самым популярным заведением в городке, ведь все угощения там — особенные — благодаря магическим бобам.



