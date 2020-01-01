Кафе Баттербин. Сезон 2. Серия 213
Wink
Детям
Кафе Баттербин
2-й сезон
213-я серия

Кафе Баттербин (мультсериал, 2020) сезон 2 серия 213 смотреть онлайн

2020, Butterbean's Café
Мультсериалы0+

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Сюжет

Добро пожаловать в чудесный Падлбрук, где живет добрая фея Баттербин и ее верные друзья Поппи, Дэззл, Джаспер и Крикет. Вместе они открывают чудесную пекарню, которая становится самым популярным заведением в городке, ведь все угощения там — особенные — благодаря магическим бобам.

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Рейтинг

6.5 IMDb

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