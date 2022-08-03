Кафе Баттербин. Сезон 2. Серия 210
Кафе Баттербин
2-й сезон
210-я серия

Кафе Баттербин (мультсериал, 2020) сезон 2 серия 210 смотреть онлайн

2020, Butterbean's Café
Мультсериалы0+

О сериале

Добро пожаловать в чудесный Падлбрук, где живет добрая фея Баттербин и ее верные друзья Поппи, Дэззл, Джаспер и Крикет. Вместе они открывают чудесную пекарню, которая становится самым популярным заведением в городке, ведь все угощения там — особенные — благодаря магическим бобам.

Страна
Ирландия, Канада, США
Жанр
Мультсериалы
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

6.6 IMDb

