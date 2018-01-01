WinkДетямКафе Баттербин1-й сезон36-я серия
Кафе Баттербин (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 36 смотреть онлайн
2018, Butterbean's Café
Мультсериалы0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Добро пожаловать в чудесный Падлбрук, где живет добрая фея Баттербин и ее верные друзья Поппи, Дэззл, Джаспер и Крикет. Вместе они открывают чудесную пекарню, которая становится самым популярным заведением в городке, ведь все угощения там — особенные — благодаря магическим бобам.
СтранаИрландия, Канада, США
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время21 мин / 00:21
Рейтинг
6.5 IMDb
