Кадеты Баданаму. Серия 3
Wink
Детям
Кадеты Баданаму
1-й сезон
3-я серия

Кадеты Баданаму (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

7.12020, Badanamu Cadets
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Через захватывающие приключения и удивительные изобретения зрители присоединяются к Баде и команде его храбрых, веселых и энергичных друзей. Вместе они стоят на защите природного равновесия в их мире.

Страна
Южная Корея, США
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг

7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кадеты Баданаму»