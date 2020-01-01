Кадеты Баданаму (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Через захватывающие приключения и удивительные изобретения зрители присоединяются к Баде и команде его храбрых, веселых и энергичных друзей. Вместе они стоят на защите природного равновесия в их мире.



Сериал Кадеты Баданаму 1 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.