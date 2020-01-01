Кадеты Баданаму. Серия 10
Wink
Детям
Кадеты Баданаму
1-й сезон
10-я серия

Кадеты Баданаму (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

7.12020, Badanamu Cadets
Мультсериалы0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Через захватывающие приключения и удивительные изобретения зрители присоединяются к Баде и команде его храбрых, веселых и энергичных друзей. Вместе они стоят на защите природного равновесия в их мире.

Сериал Кадеты Баданаму 1 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США, Южная Корея
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг

7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кадеты Баданаму»